Онколог-маммолог объяснила, может ли грудной имплант стать «заслоном»» для рака

В обществе по-разному относятся к женщинам с увеличенной хирургическим путем грудью: от резкого неприятия и порицания в принципе всего «надувного» и искусственного — что бюста (мы не берем эндопротезирование по медпоказаниям), что других частей тела, до одобрения и понимания, если это выглядит эстетично и размеры не выходят за границы разумного .