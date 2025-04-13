MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

146 подписчиков

Свежие комментарии

  • Evgeniy LeV
    Пропиарился бородатый ...Священника РПЦ во...
  • Henry Stenton
    Привет от американских изобретателеЙ!«Укусы страшно бо...

Онколог-маммолог объяснила, может ли грудной имплант стать «заслоном»» для рака

Онколог-маммолог объяснила, может ли грудной имплант стать «заслоном»» для рака

В обществе по-разному относятся к женщинам с увеличенной хирургическим путем грудью: от резкого неприятия и порицания в принципе всего «надувного» и искусственного — что бюста (мы не берем эндопротезирование по медпоказаниям), что других частей тела, до одобрения и понимания, если это выглядит эстетично и размеры не выходят за границы разумного .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх