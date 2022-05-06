Посол США в Ізраїлі Томас Найдс Посол США в Ізраїлі: Лавров говорить як людина, яка програє війну Томас Найдс назвав висловлювання міністра закордонних справ Росії про президента України «шалено дурними» Посол США в Ізраїлі Томас Найдс у четвер дав вкрай жорстку оцінку недавнім висловлюванням міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, які в самому Ізраїлі […] Сообщение Посол США в Ізраїлі: Лавров говорить як людина, яка програє війну появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.