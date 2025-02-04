Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли в мае 2024 года, должен отказаться от занимаемого поста и уступить место новому лидеру после слов спецпосланника США по Украине Кита Келлога о необходимости выборов в государстве.
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