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«Перемололи их лучшие части»: Белоусов заявил о срыве планов ВСУ на 2025 год

«Перемололи их лучшие части»: Белоусов заявил о срыве планов ВСУ на 2025 год

Российской армии удалось сорвать кампанию ВСУ на 2025 год. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на совещании в пункте управления группировки войск «Север», сообщили в пресс-службе ведомства.

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