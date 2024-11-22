«Перемололи их лучшие части»: Белоусов заявил о срыве планов ВСУ на 2025 год

Российской армии удалось сорвать кампанию ВСУ на 2025 год. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на совещании в пункте управления группировки войск «Север», сообщили в пресс-службе ведомства.
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