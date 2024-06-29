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Петербургский дневник

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Сенатор Перминова назвали сроки повышения пенсий работающим пенсионерам

Сенатор Перминова назвали сроки повышения пенсий работающим пенсионерам

Пенсии проиндексируют дважды в 2025 году С 1 января 2025 года вступает в силу норма о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщила «Парламентской газете» сказала председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.

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