Сенатор Перминова назвали сроки повышения пенсий работающим пенсионерам

Пенсии проиндексируют дважды в 2025 году С 1 января 2025 года вступает в силу норма о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщила «Парламентской газете» сказала председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.