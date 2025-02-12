ВМС Германии будут развивать беспилотные системы

Военно-морские силы Германии на фоне расширения возможностей российского военно-морского флота намерены наращивать использование беспилотных систем, заявил инспектор ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак, 11 февраля сообщает информационный портал Hartpunkt.
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