Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы»

Израильская армия сообщила, что атаковала объекты группировки «Хезболлах» после того, как с территории Ливана были запущены беспилотные летательные аппараты в сторону израильских населённых пунктов Кфар-Блум и Ханита.
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