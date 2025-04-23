Шойгу назвал заслуживающими внимания первые шаги США на пути к разрядке

Секретарь Совбеза Российской Федерации Сергей Шойгу проинформировал о том, как он относится к тому, что американское правительство начало прилагать усилия ради того, чтобы нормализовать взаимоотношения с Москвой.
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