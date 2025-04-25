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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Споткнëтся ли Трамп на Украине?..

Споткнëтся ли Трамп на Украине?..

События развиваются столь удивительным образом, что без преувеличения можно выразиться так: после всех публичных заявлений Дональда Трампа и членов его команды, впереди маячит только один вариант из двух: либо Украина (в первую очередь в лице еë президента Зеленского) полностью и безоговорочно прогнëтся под Вашингтон, явно и недвусмысленно капитулирует (не столько перед Россией сколько перед Америкой) - либо авторитет Трампа и его команды, пойдëт на закат, - не только в глазах всего мира, но и в глазах американцев.

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Комментарии
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Т
Тамара
Скорее всего, ему будут ещё долго вставлять &quot;палки в колёса&quot;. У них ведь там своих гадёнышей не меньше. Но, с другой стороны, кто бы в США не стоял во власти, нам ничего хорошего от них никогда не будет. Нашими врагами уже надо учиться &quot;управлять&quot;. Но, считаю, что и близко никого подпускать нельзя. Все они от лукавого.
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8 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
США рекламный тигр...Вся мощь США это пиар, ЛОЖЬ...и снова ЛОЖЬ...о самих США ..и обвинений в другие страны.
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6 час.
Yuriy Garutsa
УВ. Ким Чен Ын уже давно показывает как надо разговаривать с америкой.
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5 час.
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