Споткнëтся ли Трамп на Украине?..

Т

Тамара

Скорее всего, ему будут ещё долго вставлять "палки в колёса". У них ведь там своих гадёнышей не меньше. Но, с другой стороны, кто бы в США не стоял во власти, нам ничего хорошего от них никогда не будет. Нашими врагами уже надо учиться "управлять". Но, считаю, что и близко никого подпускать нельзя. Все они от лукавого.