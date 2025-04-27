Юный внучатый племянник Героя РФ Абачева спас ребенка, выпавшего с 9-го этажа

t.me/глава Республики Дагестан Сергей Меликов Шестиклассник из Дагестана, внучатый племянник Героя России Эседуллы Абачева, спас четырехлетнего ребенка, выпавшего из окна девятого этажа в Подмосковье, сообщает глава республики Сергей Меликов.
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