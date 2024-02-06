Британская армия не готова к масштабной войне: выводы экспертов

Ситуация в британской армии вызывает серьезные опасения, по сообщению The Telegraph. Палата общин выразила мнение, что вооруженные силы не готовы к масштабной войне, включая возможное столкновение с Россией.
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