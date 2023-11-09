Уроки истории в путешествии провели школьникам Волгограда и Нижнего Новгорода

В рамках этой акции более 10 тысяч 10-классников участие в познавательных поездках. фото: пресс-служба Поволжской железной дороги--> Под занавес осенних каникул и длинных выходных, связанных с празднованием Дня Народного Единства навстречу друг другу из Нижнего Новгорода и Волгограда были отправлены два специальных железнодорожных состава.