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Царьград

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Валютный шторм: почему доллар взлетел на 22% и что с ним будет дальше

Валютный шторм: почему доллар взлетел на 22% и что с ним будет дальше

За три летних месяца рубль потерял к доллару более 22%, а курс превысил 86 рублей.Если в июне «американец» стоил около 71 рубля, то к началу сентября он вплотную приблизился к отметке 88.

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