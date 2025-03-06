Расчет "Урагана" уничтожил более 20 боевиков и 2 пикапа ВСУ за один раз

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" 40-й бригады морской пехоты группировки "Восток" за один боевой выезд уничтожил более 20 боевиков ВСУ, а также два вражеских пикапа и артиллерийское орудие на южнодонецком направлении.