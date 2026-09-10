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Де Поль – Левандовскому: «Кто ты такой, дурак? Я выиграл ЧМ и два Кубка Америки, а ты кто?» Экс-игроки «Атлетико» и «Барсы» вступили в перепалку на матче МЛС

Полузащитник « Интер Майами » Родриго Де Поль и форвард « Чикаго Файр » Роберт Левандовски вступили в перепалку во время матча команд в МЛС (1:1).

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