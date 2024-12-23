Американист Блохин: Маска и Трампа хотят дискредитировать

Целью слухов о том, что американский бизнесмен Илон Маск якобы станет в будущем выполнять обязанности избранного президента США Дональда Трампа является дискредитация их обоих, заявил в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.