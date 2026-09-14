Watch: Omar Sy takes on 'copycat' thief in 'Lupin' Season 4

"Lupin," a French heist thriller starring Omar Sy as gentleman thief Assane Diop, will return for a fourth season on Netflix in October.
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