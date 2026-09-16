Кому положено повышение пенсии четыре раза в год, раскрыл эксперт

Специальные доплаты доступны сотрудникам лишь двух отраслей Бывшие сотрудники летных экипажей гражданской авиации и отдельные категории работников угольной промышленности имеют право на повышение доплат к пенсии четыре раза в год, сообщил РИА Новости кандидат юридических наук Станислав Одинцов.