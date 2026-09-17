Франция выдвинула на «Оскар» «Минотавр» Звягинцева, который выступил против СВО

Национальный центр кино и мультипликации Франции (CNC) сообщил, что картина покинувшего Россию режиссёра Андрея Звягинцева «Минотавр» стала кандидатом от Франции на премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм».
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