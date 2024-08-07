Глава дипломатической миссии Российской Федерации в американской столице Анатолий Антонов проинформировал о том, что-то, как именно официальные лица Соединённых Штатов Америки реагируют на вторжение ВС киевского режима в Курскую область, вызывает возмущение.
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