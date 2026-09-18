От остросюжетных драм до интеллектуальных комедий: 10 разноплановых фильмов, которые держат у экрана

Подбор подходящей ленты на вечер нередко превращается в бесконечное листание каталогов. Чтобы упростить выбор, мы пересобрали список кинематографических работ разных жанров — от тонких психологических драм и эксцентричных комедий до викторианских интриг и авторского артхауса.