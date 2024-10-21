13 самых экстремальных блюд мира

С нами не соскучишься!

Необычный мраморный дом был спроектирован студией Openbox Architects в Бангкоке, Таиланд. Идея создания монолитного архитектурного шедевра площадью 1000 квадратных метров реализована таким образом, что дом одновременно кажется массивным и невероятно лёгким, частично повиснув в воздухе, а местами упав на землю мраморными валунами.