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Запад пришёл в ужас от нового учебника истории России

Запад пришёл в ужас от нового учебника истории России

Давно российские учебники не вызывали на Западе настолько ошеломительного эффекта. Новому пособию по истории России для 11 класса посвящена целая статья в Foreign Policy.

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Комментарии
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Александр
Всё идёт в правильном направлении.
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12 час.
Алексей Васильев
Раз верещат - правильный учебник. Ибо народ, забывший свое прошлое, не имеет будущего. А у нас с исторической памятью если и не полный порядок, то мы к нему идем.
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11 час.
Игорь Михайлович
и это говорят в тех странах, где современное население, воспитанное на их школьных программах, считает, что вторую мировую войну выиграли американцы ))
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4 час.

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