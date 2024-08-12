Прокуратура показала видео с женщиной, оставившей младенца на Малой Подьяческой улице

Ведомство взяло на контроль проверку по этой ситуации В Адмиралтейском районе Петербурга прокуратура взяла на контроль проверку по факту оставления новорожденного ребенка возле одного из домов на Малой Подьяческой улице.
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