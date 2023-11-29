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Как узнать сумму налога на имущество физических лиц?

Налог на имущество — это плата государству за владение недвижимыми объектами. Налог раз в год рассчитывает налоговая инспекция: во второй половине года она начисляет плату за объекты, которыми вы владели в прошлом году.

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