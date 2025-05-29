«Теплосеть» начала масштабное обновление трубопроводов на 6-7-й линии Васильевского острова

Надежность водоснабжения повысится для 36 тысяч жителей В Василеостровском районе стартовал крупный проект по модернизации теплосетей: специалисты компании АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к замене более 4,2 километра трубопроводов на участке 6-7-й линии от Большого проспекта В.