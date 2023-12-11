Леонид Огуль провел с астраханскими школьниками открытый урок, посвященный Дню Конституции

В преддверии 30-летнего юбилея Конституции России депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по охране здоровья, член фракции «Единая Россия» Леонид Огуль встретился с астраханской молодежью и рассказал о главном законе страны.
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