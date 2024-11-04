В России предложили запустить лотерею для новорожденных. «В любом человеке есть азарт»

Депутат ГД Чернышов предложил разыгрывать квартиры и машины среди новорожденныхmaxim ibragimov/Shutterstock/FOTODOM Депутат Борис Чернышов предложил запустить «всероссийскую лотерею новорожденных», которая, по его мнению, сможет повысить рождаемость в России.
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