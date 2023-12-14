В России начали продавать «хардкорную» версию Toyota Sequoia от Arctic Trucks

Новое поколение внедорожника Toyota Sequoia дебютировало осенью 2022 года. Автомобиль разделил платформу как с Toyota Land Cruiser 300, так и пикапом Tundra, и получил под капот гибридную силовую установку i-Force Max, попутно улучшив свои внедорожные характеристики.
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