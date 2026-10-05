В НАТО рассказали, как альянс будет побеждать Россию в случае войны

Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе разрабатывает стратегию, направленную на достижение быстрой победы в случае российского нападения на восточный фланг альянса, уделяя особое внимание интеграции новых оборонных технологий, таких как беспилотники и ИИ, в традиционные вооружённые силы.