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Царьград

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У Зеленского проблемы: Экс-министр обороны Украины бросил вызов "всевластию Банковой"

У Зеленского проблемы: Экс-министр обороны Украины бросил вызов "всевластию Банковой"

У Владимира Зеленского проблемы. Экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров бросил вызов "всевластию Банковой".

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