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“Товарищ Макрон, вы живете в мире иллюзий”: Пригожин о заявлении президента Франции по поводу вхождения ЧВК в ВС РФ

Основатель ЧВК “Вагнер”, предприниматель Евгений Пригожин ответил на вопрос журналистов издания “Live24” по поводу заявления президента Франции Эммануэля Макрона об официальном вхождении военной компании в российскую армию.

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