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СМИ сообщили об израильском авиаударе по военным заводам в Сирии

СМИ сообщили об израильском авиаударе по военным заводам в Сирии

ВВС Израиля нанесли авиаудары по военным предприятиям около сирийского города Аль-Сафира. В результате атаки ранены несколько военнослужащих сирийской армии.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Там, где яврейцы, там беда! Эти свиньи кагтавые в мире жить не умеют, гниды...
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16 час.
Михаил Еграшин
Куда у автора половина слов делась? Опять в готовую болванку подставить забыл? &quot;Израильские на сирийскую армию, военные предприятия и научно-исследовательские лаборатории&quot; - магистр Йода изъяснялся понятнее 🤣
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16 час.

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