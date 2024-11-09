ВВС Израиля нанесли авиаудары по военным предприятиям около сирийского города Аль-Сафира. В результате атаки ранены несколько военнослужащих сирийской армии.
СМИ сообщили об израильском авиаударе по военным заводам в Сирии
Комментарии
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Ваша Светлость
Там, где яврейцы, там беда! Эти свиньи кагтавые в мире жить не умеют, гниды...
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16 час.
Михаил Еграшин
Куда у автора половина слов делась? Опять в готовую болванку подставить забыл? "Израильские на сирийскую армию, военные предприятия и научно-исследовательские лаборатории" - магистр Йода изъяснялся понятнее 🤣
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16 час.
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