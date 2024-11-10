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Поляки ликуют, поляк публично отчитал немецкого президента...

Поляки ликуют, поляк публично отчитал немецкого президента...

"Польский писатель Марко Мартин публично, в присутствии активистов польской Солидарности, сделал выговор президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру за поддержание близких отношений с путинской Россией", - пишет сегодня польская газета Gazeta.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Именно поэтому экономика гкрмании на стадии разрушения. Туда вам и дорога! Ведь Путин знает,что делать....недаром он там служил.....а этому дурачку поляку флаг в руки пусть далее брызжет слюной,пока где-нибудь ему не проломят башку сами немцы!
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12 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Как были проститутками, так и остались...
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10 час.
Eduard
Ещё один придурок активист.Их где плодят в Психушке?
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8 час.

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