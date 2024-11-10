СЗ

Светлана Зуева

Именно поэтому экономика гкрмании на стадии разрушения. Туда вам и дорога! Ведь Путин знает,что делать....недаром он там служил.....а этому дурачку поляку флаг в руки пусть далее брызжет слюной,пока где-нибудь ему не проломят башку сами немцы!