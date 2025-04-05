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Царьград

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Депутат Хамитов: Владельцы опасных собак могут лишиться МРОТ пожизненно

Депутат Хамитов: Владельцы опасных собак могут лишиться МРОТ пожизненно

Депутат Госдумы Амир Хамитов предлагает обязать владельцев собак, причинивших серьёзный вред здоровью, выплачивать пострадавшему пожизненную пенсию в размере регионального МРОТ.

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Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Всё верно, содержание опасных собак в доме ,как правило, ничем не оправдано. Наказание рублём обосновано, но необходим ещё и срок заключения как за применение оружия.
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