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В Льгове-2 сошли с рельсов восемь вагонов с зерном

В Льгове-2 сошли с рельсов восемь вагонов с зерном

С рельсов сошли восемь вагонов с зерном на станции «Льгов-2» из-за технической неисправности, ущерб составил более 1 миллиона рублей.

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