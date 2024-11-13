Хуснуллин доложит Путину о результатах визита в Курскую область

КУРСК, 12 ноя — РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что по результатам встречи с жителями Курской области будут сформированы предложения, о которых он сегодня доложит президенту России Владимиру Путину.
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