Превью финала Tour Championship. Марк Селби vs Джон Хиггинс

В захватывающем финальном матче на турнире Tour Championship 2025 в Манчестере схлестнутся четырехкратные Чемпионы мира Марк Селби и Джон Хиггинс, сообщает SnookerHQ Марк Селби сыграет с Джоном Хиггнисом в финале Tour Championship 2025 по снукеру (фото: WST)Все новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - Финал Расписание трансляции турнира В финальном поединке турнира Tour Championship 2025 в Манчестере, который состоится в воскресенье, Марк Селби и Джон Хиггинс схлестнутся в борьбе за титул.