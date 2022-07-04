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Кулеба не видит в обозримом будущем перспектив того, чтобы страны НАТО дали согласие на вступление Украины в альянс

Кулеба не видит в обозримом будущем перспектив того, чтобы страны НАТО дали согласие на вступление Украины в альянс

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба не видит в обозримом будущем перспектив того, чтобы страны НАТО дали свое согласие на присоединение Киева к Североатлантическому альянсу.

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