Кулеба не видит в обозримом будущем перспектив того, чтобы страны НАТО дали согласие на вступление Украины в альянс

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба не видит в обозримом будущем перспектив того, чтобы страны НАТО дали свое согласие на присоединение Киева к Североатлантическому альянсу.
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