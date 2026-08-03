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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Россиянин выиграл 14 млн рублей, поставив на победу «Спартака» над «Ахматом»

Клиент PARI выиграл крупную сумму на матче «Ахмат» – «Спартак». Беттор поставил 7,1 млн рублей на победу московского клуба в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ по коэффициенту 1.

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