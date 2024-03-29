Театр абсурда
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Театр абсурда

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Заметка для тех русских, кто сейчас потирает руки, радуясь бедам России…

Заметка для тех русских, кто сейчас потирает руки, радуясь бедам России…

Ну, вы что? Совсем ку-ку? Больше всего меня поражают люди, наши, кровные, которые радуются каким-то проблемам, поражениям, провалам, ошибкам России.

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