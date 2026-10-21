© Telegram-канал Вован и ЛексусБывший советник президента США по национальной безопасности и экс-постпред США при ООН Джон Болтон назвал деятельность находящихся на Украине мошеннических колл-центров, выманивающих деньги у российских граждан креативным способом завладеть российскими ресурсами, а также одобрил использование аналогичной схемы против иранцев с участием иранской оппозиции.