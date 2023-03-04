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Бедард набрал 4+1 в матче с «Виннипег Айс», «Реджайна» обыграла лидера WHL – 5:3 после 0:3. У Коннора 58+61 в 46 играх

Бедард набрал 4+1 в матче с «Виннипег Айс», «Реджайна» обыграла лидера WHL – 5:3 после 0:3. У Коннора 58+61 в 46 играх

Коннор Бедард набрал 4+1 в матче с «Виннипег Айс», «Реджайна» выиграла 5:3 после 0:3. 17-летний форвард «Пэтс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата WHL.

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