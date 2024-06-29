Который день изо всех сил перемывают косточки бывшей зам.министра обороны Татьяны Шевцовой и других якобы "генеральш".
А доказательства бегства из России Татьяны Шевцовой у вас есть?
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Олег Казанцев
Сука,твари,мне бы пулемёт,расстрелчл блядейй
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1 час.
ВЖ
Ванька Жуков
Полно публикаций неведомых авторов, которым зудится состряпать сенсейшн. Даже Зюганов доболтался, чтобы про него не забыли, обвинив русского эмигранта. Пусть в мавзолей сходит, свечку Антихристу поставит и венок серийной убийце Залкинд, она акурат сзади Сталина в Кремлёвской стене плача.
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51 мин.
Дмитрий Бакланов
Про автора - "Если бы "коллективному Кремлю" была нужна борьба с коррупцией, Алексей Навальный* не лежал бы сейчас в гробу в сырой земле." - достаточно, что бы считать его опусы гадостью.
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21 мин.
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