А доказательства бегства из России Татьяны Шевцовой у вас есть?

Полно публикаций неведомых авторов, которым зудится состряпать сенсейшн. Даже Зюганов доболтался, чтобы про него не забыли, обвинив русского эмигранта. Пусть в мавзолей сходит, свечку Антихристу поставит и венок серийной убийце Залкинд, она акурат сзади Сталина в Кремлёвской стене плача.

Дмитрий Бакланов

Про автора - "Если бы "коллективному Кремлю" была нужна борьба с коррупцией, Алексей Навальный* не лежал бы сейчас в гробу в сырой земле." - достаточно, что бы считать его опусы гадостью.