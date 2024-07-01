Bloomberg: Байден попросил спонсоров остаться с ним после провальных дебатов

Недавние первые предвыборные дебаты Джо Байдена с Дональдом Трампом, которые считают провальными для Байдена даже его сторонники, вынуждают уговаривать президента США спонсоров не оставлять его, пишет американское агентство Bloomberg.
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