На чём экономить в кризис? Ещё 9 идей, которые помогут выжить

Сегодня разбираемся, как с умом пользоваться бонусными и скидочными картами, учимся составлять списки покупок и даже экономить на лекарствах!Сотовая связь Пересмотрите свои реальные потребности и то, что предлагает вам оператор сотовой связи.
Сегодня разбираемся, как с умом пользоваться бонусными и скидочными картами, учимся составлять списки покупок и даже экономить на лекарствах!Сотовая связь Пересмотрите свои реальные потребности и то, что предлагает вам оператор сотовой связи.
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