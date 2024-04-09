На Алтае с вертолета взрывают 13-километровый ледовый затор на реке Чумыш. Видео

Ситуация близка к критической, всех проживающих в зоне подтопления призвали подготовиться к эвакуации Уровень воды в реке Чумыш в районе рабочего поселка Тальменка продолжает расти: к 14:00 он поднялся до 988 сантиметров.
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