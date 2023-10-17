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Закон и Порядок

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  • Виктор Александров
    А вообще, можно ли доверять тому, кто окружил себя гражданами враждебных стран, владельцами зарубежной недвижимости и...Г-н Володин, а гд...
  • Владимир
    Неужели все эти персонажи друзья Путина, которых он не сдает?Г-н Володин, а гд...
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    Да да... и ещё фамилии нерусей и русофобов из вашей Г Думы.Г-н Володин, а гд...

Дмитрий Аграновский: Трудовая миграция — это огромный бизнес, куда лезть опасно

Дмитрий Аграновский: Трудовая миграция — это огромный бизнес, куда лезть опасно

В миграционной политике Россия наступает на те же грабли, что и ЕС Вера Жердева Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Современная миграционная политика ЕС может привести Европу к гражданской войне — такой печальный для Старого Света прогноз сделал американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети.

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