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На Крайнем Севере очень часто встречаются дома из цистерн. Как они устроены: видео

На Крайнем Севере очень часто встречаются дома из цистерн. Как они устроены: видео

По всему миру металлические цистерны применяются в основном для перевозки нефти и аналогичных продуктов, однако Россия, и ранее Советский Союз, всегда предпочитали свой подход.

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Комментарии
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Александр Пелимский
бля.... как только прочитал - дома из цистерн, сразу понял, диванный эксперд где то скопипастил и сам не понял что! Ни кто и ни когда из цистерн их не делал!!! приходилось жить в них, довольно удобно и , конечно, гораздо лучше разных там вагончиков и землянух!
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16 час.
СК
Сергей Козлов
В Афгане приходилось жить.
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13 час.
Дмитрий Гурин
Автор ты хоть мух от пчел отличаешь? Топливные емкости переделывают в жилые мдодули.... более идиотской идее по северным басням я еще не слышал. От паров д/т даже хлорка не спасает. Если посмотреть на фото то сварочные швы достаточно простые по структуре и технологии. Жилые модули привозили и привозят в разобранном виде как и топливные емкости, на месте собирают и варят. Емкости еще и проверяют структуру швов ультразвуком и рентгеном. А то что они круглые то ответ прост и он из школьного курса геометрии плюс физики ну и еще добавлено удобство сборки (с помощью простых струбцын)  и удобство доставки именно сегментами. Строили рабочий городок под Норильском то же сначала удивлялся.
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11 час.

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