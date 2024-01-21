На Крайнем Севере очень часто встречаются дома из цистерн. Как они устроены: видео

бля.... как только прочитал - дома из цистерн, сразу понял, диванный эксперд где то скопипастил и сам не понял что! Ни кто и ни когда из цистерн их не делал!!! приходилось жить в них, довольно удобно и , конечно, гораздо лучше разных там вагончиков и землянух!

Дмитрий Гурин

Автор ты хоть мух от пчел отличаешь? Топливные емкости переделывают в жилые мдодули.... более идиотской идее по северным басням я еще не слышал. От паров д/т даже хлорка не спасает. Если посмотреть на фото то сварочные швы достаточно простые по структуре и технологии. Жилые модули привозили и привозят в разобранном виде как и топливные емкости, на месте собирают и варят. Емкости еще и проверяют структуру швов ультразвуком и рентгеном. А то что они круглые то ответ прост и он из школьного курса геометрии плюс физики ну и еще добавлено удобство сборки (с помощью простых струбцын) и удобство доставки именно сегментами. Строили рабочий городок под Норильском то же сначала удивлялся.