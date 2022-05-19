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Фернандо Алонсо о Хэмилтоне среди середняков: «Такова природа «Ф-1». Добро пожаловать»

Фернандо Алонсо высказался о том, что Льюис Хэмилтон сражается с середняками «Формулы-1». Семикратный чемпион мира занимает лишь шестое место в чемпионате в 2022 году, его «Мерседес» – третий в Кубке конструкторов.

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